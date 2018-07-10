Профилактика может быть вкусной
Профилактика может быть вкусной

Отечественные ученые создают специальные продукты питания для предотвращения развития рака

Разработкой противоракового меню занимаются специалисты Университета ИТМО и НМИЦ онкологии имени Петрова Минздрава РФ. На сегодняшний день у них готовы быстрорастворимая каша, батончики мюсли и овсяное печенье. От обычных продуктов они отличаются содержанием биойода, селена и ликопина. Эти микроэлементы являются антиоксидантами и снижают риск развития онкологии.

В каждом из трех продуктов содержание упомянутых элементов различается в зависимости от цели профилактики – рака легких, желудка, толстой кишки, молочной или предстательной железы.

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События: здоровье
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