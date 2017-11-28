Профессор РУДН рассказал о применении мембраны в строительстве

Мембраны из тонких листов металла – хорошо известное архитекторам решение, которое описано в работах инженера Владимира Шухова. Крыши же из мембраны дешевле и надежнее обычных, однако строители нечасто используют возможности этого материала.

Автор исследования, профессор и заведующий кафедрой прочности материалов и конструкций РУДН Сергей Кривошапко рассказал: «Металлические мембраны используются куда реже других типов подвесных крыш. Хотя сегодня практически все прежде существовавшие перед ними технические трудности уже решены, лишь редкие архитектурные бюро и строители берут их на вооружение».

В качестве примера удачного применения таких покрытий профессор привел проект крытого стадиона Олимпийского спорткомплекса в столице. Его крыша лишь на первый взгляд кажется хрупкой, пояснил Кривошапко. 5-миллиметровая мембрана надежно укреплена на железобетонном кольце и опирается на колонны.

Расчеты показали, что при использовании этого материала можно экономить в ходе строительства до 60% средств и до 70% - на металле. При этом, по словам Кривошапко, мембранные конструкции прослужат гораздо дольше привычных.

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