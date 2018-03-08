Профессор КФУ оценил опасность приблизившегося 7 марта к Земле астероида

Астероид был обнаружен астрономами осенью 2017 года, а 7 марта он подлетел к Земле на достаточно близкое расстояние – 1,5 млн километров. Объект внесен в список потенциально опасных.

«Астероид 2017 VR12 в настоящее время не представляет опасности для нашей планеты. Вскоре он начнет отдаляться от Земли, двигаясь по своей орбите», - рассказал директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта, профессор Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Нефедьев.

Он отметил, что столкновения малых небесных тел с планетами Солнечной системы случаются редко и играют большую роль в их эволюции.

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