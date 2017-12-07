Проекты «НейроУхо» и «Интернет энергии» получат господдержку по программе НТИ
pixabay.com

pixabay.com

Проекты машинного слуха, мониторинга состояния человека и распределения энергии между потребителями получат государственную поддержку в рамках программы Национальной технологической инициативы

Так, на проект «НейроУхо» за три года будет выделено 270 млн рублей, передает издание «Индикатор». Программа предусматривает создание алгоритмов слуха для искусственного интеллекта, позволяющих ему распознавать звуковые сигналы (например, речь или звуки при чрезвычайных ситуациях).

Второй проект – Хилби – это устройство для людей, которые хотят контролировать собственный вес. Оно измеряет потребление и расход калорий, пройденное расстояние, контролирует баланс воды в организме.

Третий проект - «Архитектура IoEN» - получит 109 млн рублей в 2018-2019 годах. Авторы разработки нашли новый подход к организации энергообмена между разными участниками производства, передачи и потребления электроэнергии. Соруководитель рабочей группы EnergyNet Олег Гринько отметил, что проект позволит «сократить высокий уровень издержек на эксплуатацию традиционных энергетических систем».

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Места: Россия
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