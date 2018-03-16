Проект по получению водорода из природного газа заинтересовал «Газпром»

Представители ПАО «Газпром» в рамках визита в ТПУ побывали в нескольких лабораториях вуза, ознакомились с научными проектами, которые могут войти в программу развития корпорации.

Одной из разработок, заинтересовавшей членов делегации, стала технология производства водорода из природного газа. Она реализуется в лаборатории «Радиационные и плазменные технологии» Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга. Гостям была представлена уникальная установка для получения водорода.

По итогам встречи была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве, сообщил заместитель проректора по научной работе и инновациям ТПУ Роман Оствальд.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике