Проект по получению водорода из природного газа заинтересовал «Газпром»
pixabay.com

pixabay.com

Технология разработана учеными Томского политехнического университета

Представители ПАО «Газпром» в рамках визита в ТПУ побывали в нескольких лабораториях вуза, ознакомились с научными проектами, которые могут войти в программу развития корпорации.

Одной из разработок, заинтересовавшей членов делегации, стала технология производства водорода из природного газа. Она реализуется в лаборатории «Радиационные и плазменные технологии» Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга. Гостям была представлена уникальная установка для получения водорода.

По итогам встречи была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве, сообщил заместитель проректора по научной работе и инновациям ТПУ Роман Оствальд.

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Теги:
Места: Россия
События: газ, наука
Персоны: ученые
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