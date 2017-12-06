Проект филологов из России поможет сохранить языки народов Сибири и Дальнего Востока

Языки некоторых из них существуют только в устной форме, а у других письменность возникла совсем недавно: так, первые записи алтайского языка появились лишь в конце XIX века. Ученые планируют собрать, систематизировать и изучить самые ранние и современные тексты этих народов, используя архивные и полевые материалы.

Один из участников проекта, ученый секретарь ИФЛ СО РАН кандидат искусствоведения Павел Сергеевич Шахов сказал: «Если исчезнет даже самый малочисленный язык, пропадет не только определенная форма высказывания, но и сама живая мысль, способ посмотреть на мир немного иначе».

В проекте примут участие не только лингвисты, но и фольклористы, этномузыковеды и литературоведы. Перед каждой группой ученых ставится своя задача: в частности, лингвисты проследят морфологические и фонетические изменения в языках, фольклористы соберут и систематизируют произведения, определят темы, жанры и сюжеты художественных текстов.

В работе примут участие семь специалистов ИФЛ СО РАН. Проект рассчитан на три года: по окончании исследования ученые планируют опубликовать сборник текстов, две монографии, более 20 научных работ и запустить электронный ресурс с произведениями народов Сибири и Дальнего Востока, отмечает портал «Научная Россия».

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