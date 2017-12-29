Пробки и заброшенные здания: студенты СПбГУ изучили актуальные проблемы города

В Санкт-Петербургском университете (СПбГУ) подвели итоги проекта «Конфликтогенность городского пространства Санкт-Петербурга»
На первом этапе проекта молодые ученые предположили, что вызывает раздражение у горожан. Затем был проведен опрос в социальных сетях, в котором приняли участие около 150 человек. Этого оказалось достаточно, чтобы определить острые проблемы мегаполиса.
Оказалось, что наибольшее раздражение у петербуржцев вызывают вопросы автомобильных пробок и слаборазвитой инфраструктуры общественного транспорта. Среди прочих проблем, волнующих жителей северной столицы, - градозащитные конфликты, строительство «Лахта-центра» и парковой зоны около Пулковской обсерватории.
Среди всего прочего респонденты обратили внимание на большое количество заброшенных зданий в Петербурге. Студенты также составили карту мест, где фотографируются чаще всего: лидером стал район «Красного треугольника».
Будущие ученые отметили, что главной целью исследования было «добиться того, чтобы сами петербуржцы осознавали изучаемые проблемы городского пространства», говорится на сайте СПбГУ.Далее в рубрике Алгоритм для ДНК-оригами поможет растворить тромбыТакие нанороботы могут использоваться в электронике и медицине Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Ответ на письмо горному братуЧеченский министр Джамбулат Умаров в «изысканном» тоне ответил дизайнеру Артемию Лебедеву
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