Пробки и заброшенные здания: студенты СПбГУ изучили актуальные проблемы города

На первом этапе проекта молодые ученые предположили, что вызывает раздражение у горожан. Затем был проведен опрос в социальных сетях, в котором приняли участие около 150 человек. Этого оказалось достаточно, чтобы определить острые проблемы мегаполиса.

Оказалось, что наибольшее раздражение у петербуржцев вызывают вопросы автомобильных пробок и слаборазвитой инфраструктуры общественного транспорта. Среди прочих проблем, волнующих жителей северной столицы, - градозащитные конфликты, строительство «Лахта-центра» и парковой зоны около Пулковской обсерватории.

Среди всего прочего респонденты обратили внимание на большое количество заброшенных зданий в Петербурге. Студенты также составили карту мест, где фотографируются чаще всего: лидером стал район «Красного треугольника».

Будущие ученые отметили, что главной целью исследования было «добиться того, чтобы сами петербуржцы осознавали изучаемые проблемы городского пространства», говорится на сайте СПбГУ.

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