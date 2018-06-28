Принятие законопроектов о криптовалюте готовятся перенести на осень
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В Комитете Госдумы по финансовому рынку изменение сроков объяснили сложностью рассматриваемых вопросов

Рассмотрение и принятие двух законопроектов «О цифровых финансовых активах» и «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» может быть перенесено на осень. С таким заявлением выступил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что «тема криптовалют очень сложная». «Пока у меня установка все-таки в весеннюю сессию принять, но есть сомнения, поэтому не исключаю возможность переноса на осень», - сказал он.

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Места: Россия
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