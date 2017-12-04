Как принимать антибиотики

Сотрудники Казанского федерального университета разрабатывают панель для мониторинга состояния кишечной микрофлоры на фоне терапии инфекции Helicobacter pylori, вызывающей язву желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастриты, дуодениты и рак желудка.

В ходе исследований ученые пытаются установить изменения отдельных представителей в составе микробиоты кишечника после приема лекарств.

Расшифровка генома 200 образцов содержимого кишечника определила около 300 маркеров, изменяющихся в ответ на прием антибиотиков.

«На основании полученных данных нам удалось сделать вывод о том, что изначально люди, независимо от того, здоровы они или больны, имеют очень разную по своему составу микробиоту», - пояснила старший научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Татьяна Григорьева.

Кроме того, ученые просчитали «слабый» и «сильный» типы кишечной микрофлоры человека и отследили, какие группы микроорганизмов исчезают, а какие начинают доминировать в кишечной микрофлоре при приеме антибиотиков.

Исследование показало, что лишь около 20 процентов пациентов имели сильные изменения в структуре сообщества после применения антибиотиков. При этом, изначально некоторые пациенты уже имели нарушенную кишечную микрофлору.

К примеру, у них доминировал не самый полезный вид в составе сообщества, а само сообщество было узкое, не развитое. В этом случае прием антибиотиков мог повлиять положительно, погасив не только Helicobacter pylori, но и другие сопутствующие патогенные микроорганизмы, пишет «Наука и технологии РФ».

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