Как принимать антибиотики

Конечная цель российских исследователей – создание применимой в клинической практике диагностической панели для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне лечения Helicobacter pylori
Сотрудники Казанского федерального университета разрабатывают панель для мониторинга состояния кишечной микрофлоры на фоне терапии инфекции Helicobacter pylori, вызывающей язву желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастриты, дуодениты и рак желудка.
В ходе исследований ученые пытаются установить изменения отдельных представителей в составе микробиоты кишечника после приема лекарств.
Расшифровка генома 200 образцов содержимого кишечника определила около 300 маркеров, изменяющихся в ответ на прием антибиотиков.
«На основании полученных данных нам удалось сделать вывод о том, что изначально люди, независимо от того, здоровы они или больны, имеют очень разную по своему составу микробиоту», - пояснила старший научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Татьяна Григорьева.
Кроме того, ученые просчитали «слабый» и «сильный» типы кишечной микрофлоры человека и отследили, какие группы микроорганизмов исчезают, а какие начинают доминировать в кишечной микрофлоре при приеме антибиотиков.
Исследование показало, что лишь около 20 процентов пациентов имели сильные изменения в структуре сообщества после применения антибиотиков. При этом, изначально некоторые пациенты уже имели нарушенную кишечную микрофлору.
К примеру, у них доминировал не самый полезный вид в составе сообщества, а само сообщество было узкое, не развитое. В этом случае прием антибиотиков мог повлиять положительно, погасив не только Helicobacter pylori, но и другие сопутствующие патогенные микроорганизмы, пишет «Наука и технологии РФ».Далее в рубрике Создана уникальная методика прогнозирования гипертонииСотрудники Белгородского государственного университета создали не имеющую аналогов в мире методику прогнозирования риска развития эссенциальной гипертензии по анализу генома Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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