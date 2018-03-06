Причина токсикоза при беременности скрывается в плаценте
Специалисты нашли объяснение позднему токсикозу у будущих матерей
Ученые обнаружили в ворсинах плаценты необычный тип клеток — телоциты. Предполагается, что нарушение их работы приводит позднему токсикозу (преэклампсии), который при отсутствии лечения угрожает жизни и плода, и матери.
Телоциты обычно примыкают к клеткам гладких мышц в стенках сосудов или к клеткам тонкого кишечника. Они задают мышцам частоту сокращений, а также обладают иммунными функциями.
Полную версию читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике В Томске нашли новый способ получения порошков «невидимости»Разработка применима в военной, медицинской и еще ряде сфер Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Есть ли жизнь без интернета?Что будет, если Запад решит отключить Россию от всемирной паутины
Комментарии