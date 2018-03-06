Причина токсикоза при беременности скрывается в плаценте

Ученые обнаружили в ворсинах плаценты необычный тип клеток — телоциты. Предполагается, что нарушение их работы приводит позднему токсикозу (преэклампсии), который при отсутствии лечения угрожает жизни и плода, и матери.

Телоциты обычно примыкают к клеткам гладких мышц в стенках сосудов или к клеткам тонкого кишечника. Они задают мышцам частоту сокращений, а также обладают иммунными функциями.

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