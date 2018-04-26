Прибор для диагностики заболеваний с помощью радиоволн создают в Томске

Томские ученые работают над созданием прибора для диагностики онкологических новообразований и заболеваний внутренних органов на основе воздействия радиоволнами. Устройство позволит получать четкие изображения и конструировать 3D-модели человеческого организма.

Известно, что высокочастотные радиоволны не проникают сквозь кожу, а излучение, попадающее в организм, быстро ослабевает и не доходит до глубоких участков. Это затрудняет исследование внутренних органов и поиск патологий и опухолей.

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