Президент РАН предложил пути решения проблем с нехваткой воды в Крыму

Глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль заявил, что из-за нехватки воды крымские аграрии перешли на капельное орошение. Глава РАН предложил ученым из разных отраслей сосредоточиться на решении данной проблемы.

«Мы видим, что есть очень серьезные задачи, связанные с тем, что нужно провести серьезные геофизические исследования водных ресурсов Крыма», - сказал он.

По его мнению, можно более рационально использовать для полива отработанную воду. Сергеев также предложил создать современную электронную карту сельскохозяйственных земель полуострова.

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