Превращение солнечного света в электричество стало эффективнее благодаря новому «чудо-материалу»

Научные сотрудники из Университета ИТМО, Института имени Макса Планка и Белорусского государственного университета нашли материал для солнечных ячеек, который способен давать непривычно большой для таких систем «выход». Так, при попадании одной частицы света он вырабатывает 2500% квантовой эффективности (при 100% максимально возможных прежде).

Солнечная энергетика построена на преобразовании солнечного света в электричество. При попадании луча на фотоэлементы батареи, их поверхность бомбардируется квантами света. Фотоны выбивают ненужные электроны, что приводит к образованию электрического тока. Такое явление стало возможным благодаря особому покрытию солнечных батарей, где на одном уровне создается дефицит электронов, а на другом – их избыток. С разными материалами можно достичь различной степени эффективности. Это легло в основу исследования ученых.

Соавтор статьи Екатерина Скорб, кандидат химических наук, профессор кафедры химии и молекулярной биологии Университета ИТМО пояснила: «Действуя методом проб и ошибок, мы испытываем различные материалы. Наша задача — найти фотокатализатор, активируемый видимым светом, чтобы его можно было использовать в биологических системах. Кроме того, изготавливаться это вещество должно простым и дешевым методом».

В эксперименте ученые применяли перспективный материал – наноструктурированный оксисульфид висмута. Измеряя выход энергии, ученые обнаружили высокие показатели: квантовая эффективность преобразования составила 2500%, передает «Газета.ru».

Екатерина Скорб добавила: «Сейчас мы работаем над тем, как можно использовать такой гигантский выход».

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