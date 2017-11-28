Превращение солнечного света в электричество стало эффективнее благодаря новому «чудо-материалу»
pixabay.com

pixabay.com

Исследование проводилось при использовании гранта Российского научного фонда

Научные сотрудники из Университета ИТМО, Института имени Макса Планка и Белорусского государственного университета нашли материал для солнечных ячеек, который способен давать непривычно большой для таких систем «выход». Так, при попадании одной частицы света он вырабатывает 2500% квантовой эффективности (при 100% максимально возможных прежде).

Солнечная энергетика построена на преобразовании солнечного света в электричество. При попадании луча на фотоэлементы батареи, их поверхность бомбардируется квантами света. Фотоны выбивают ненужные электроны, что приводит к образованию электрического тока. Такое явление стало возможным благодаря особому покрытию солнечных батарей, где на одном уровне создается дефицит электронов, а на другом – их избыток. С разными материалами можно достичь различной степени эффективности. Это легло в основу исследования ученых.

Соавтор статьи Екатерина Скорб, кандидат химических наук, профессор кафедры химии и молекулярной биологии Университета ИТМО пояснила: «Действуя методом проб и ошибок, мы испытываем различные материалы. Наша задача — найти фотокатализатор, активируемый видимым светом, чтобы его можно было использовать в биологических системах. Кроме того, изготавливаться это вещество должно простым и дешевым методом».

В эксперименте ученые применяли перспективный материал – наноструктурированный оксисульфид висмута. Измеряя выход энергии, ученые обнаружили высокие показатели: квантовая эффективность преобразования составила 2500%, передает «Газета.ru».

Екатерина Скорб добавила: «Сейчас мы работаем над тем, как можно использовать такой гигантский выход».

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Грунтовые воды с материка стекли в Арктику Далее в рубрике Грунтовые воды с материка стекли в АрктикуЯвление обнаружено в море Лаптевых, в губе Буор-Хая

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО