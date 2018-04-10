Представлен новый формат сжатия изображений для виртуальной реальности

JPEG XS позволяет передавать фото и видео высокого качества с помощью сети 5G
Международный комитет во главе с профессором Федеральной политехнической школы Лозанны представил новый формат JPEG, получивший название XS. С помощью него можно сжимать изображения при меньших затратах энергии и отправлять их через сети 5G.
Применение JPEG XS станет возможным в таких областях, как виртуальная и дополненная реальность, беспилотные автомобили, космическая визуализация и редактирование фильмов.
Ученые объяснили, почему некоторые пользователи плохо чувствуют себя, применяя гарнитуру VR. В качестве одной из причин названа задержка во времени, которая необходима, чтобы изображение сменилось в ответ на движение головы.
Создатели JPEG XS разработали новый стандарт сжатия изображений, который решает данную проблему.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Найдено природное лекарство от параличаВ последние годы ученые находят все больше аналогов лекарств в организмах обитателей суши и морей
Комментарии