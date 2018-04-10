Представлен новый формат сжатия изображений для виртуальной реальности
pixabay.com

pixabay.com

JPEG XS позволяет передавать фото и видео высокого качества с помощью сети 5G

Международный комитет во главе с профессором Федеральной политехнической школы Лозанны представил новый формат JPEG, получивший название XS. С помощью него можно сжимать изображения при меньших затратах энергии и отправлять их через сети 5G.

Применение JPEG XS станет возможным в таких областях, как виртуальная и дополненная реальность, беспилотные автомобили, космическая визуализация и редактирование фильмов.

Ученые объяснили, почему некоторые пользователи плохо чувствуют себя, применяя гарнитуру VR. В качестве одной из причин названа задержка во времени, которая необходима, чтобы изображение сменилось в ответ на движение головы.

Создатели JPEG XS разработали новый стандарт сжатия изображений, который решает данную проблему.

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Места: Европа
События: наука
Персоны: ученые
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