Предприниматель из России основал космическое государство
popmech.ru

popmech.ru

«Асгардия» имеет собственную конституцию и в скором времени выпустит свою криптовалюту

Российский ученый и миллиардер Игорь Ашурбейли объявил о создании нового космического государства под названием «Асгардия».

«Мы создали все ветви нации. Я могу заявить, что Асгардия родилась», - сообщил Ашурбейли на официальной церемонии в Вене.

За новым государством не закреплено никакой территории на Земле, при этом заявки на получение гражданства Асгардии подали уже свыше 200 тысяч граждан. У страны есть все необходимое для функционирования в качестве государства: конституция, флаг, гимн.

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Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
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