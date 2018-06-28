Предприниматель из России основал космическое государство
«Асгардия» имеет собственную конституцию и в скором времени выпустит свою криптовалюту
Российский ученый и миллиардер Игорь Ашурбейли объявил о создании нового космического государства под названием «Асгардия».
«Мы создали все ветви нации. Я могу заявить, что Асгардия родилась», - сообщил Ашурбейли на официальной церемонии в Вене.
За новым государством не закреплено никакой территории на Земле, при этом заявки на получение гражданства Асгардии подали уже свыше 200 тысяч граждан. У страны есть все необходимое для функционирования в качестве государства: конституция, флаг, гимн.
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Принятие законопроектов о криптовалюте готовятся перенести на осеньВ Комитете Госдумы по финансовому рынку изменение сроков объяснили сложностью рассматриваемых вопросов
Комментарии