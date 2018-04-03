ICO по правилам

Минсвязи России предлагает заняться регулированием первичного размещения токенов (initial coin offering, ICO).

Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. После подготовки экспертной оценки законопроекта его передадут на рассмотрение правительства.

Если инициатива Минкомсвязи будет одобрена, в российском законодательстве будет закреплено понятие токен, а также будут регламентированы обязанности эмитентов виртуальных ценных бумаг. В законопроекте говорится и о необходимости создания лицензированных проверяющих предприятий.

Первичным размещением токенов называют выпуск какой-либо компанией виртуальных ценных бумаг или валюты, которые уже продаются за реальные деньги. В последнее время размещение токенов стало популярным у современных стартапов способом привлечения инвестиций.

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