ИИ поставит диагноз по фитнес-браслету
Нейросеть научили анализировать двигательную активность человека
Авторами разработки являются отечественные специалисты из биотехнологической компании Gero (резидент «Сколково»). Для обучения нейросети они использовали медицинские данные 10 тысяч человек, собранные в США в начале 2000-х годов. Они представляют собой сведения о состоянии всех этих людей в состоянии физической активности покоя.
Ученые научили нейросеть анализировать эту информацию и находить взаимосвязь между определенной последовательностью движений человека, показателями анализов и сведениями из истории болезни. В итоге был отработан алгоритм по выявлению представителей группы повышенного риска.
Полную версию читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Сибирские ученые объединили вирус оспы и грудное молоко для борьбы с онкологиейПрепарат будет использоваться при лечении разных видов рака Читайте в рубрике «Технологии» Григорий Берёзкин: Эмоциональный интеллект – секрет величия РоссииИзвестный предприниматель и общественный деятель рассказал, что такое, в его понимании, «Умная страна»
Комментарии