ИИ поставит диагноз по фитнес-браслету
ИИ поставит диагноз по фитнес-браслету

Нейросеть научили анализировать двигательную активность человека

Авторами разработки являются отечественные специалисты из биотехнологической компании Gero (резидент «Сколково»). Для обучения нейросети они использовали медицинские данные 10 тысяч человек, собранные в США в начале 2000-х годов. Они представляют собой сведения о состоянии всех этих людей в состоянии физической активности покоя.

Ученые научили нейросеть анализировать эту информацию и находить взаимосвязь между определенной последовательностью движений человека, показателями анализов и сведениями из истории болезни. В итоге был отработан алгоритм по выявлению представителей группы повышенного риска.

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Места: Россия
События: здоровье
Персоны: ученые
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