Помощник от города

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» запускает новый сервис, призванный помогать начинающим предпринимателям при заполнении декларации по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения. Он называется «Формирование налоговой декларации по УСН».

«Благодаря нашему новому сервису предприниматель в течение суток получит грамотно заполненный налоговый документ на свой электронный почтовый ящик. Программа поможет избежать ошибок при заполнении декларации и в дальнейшем. А простой и понятный в использовании интерфейс сделает процесс формирования декларации быстрым и доступным», - прокомментировал это событие руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

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