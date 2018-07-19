Пользователи MasterCard будут оплачивать покупки подмигиванием
Пользователи MasterCard будут оплачивать покупки подмигиванием

Данное решение будет доступно для любого мобильного устройства с видеокамерой

Международная платежная система MasterCard протестирует на территории России технологию selfie pay, позволяющую оплачивать покупки подмигиванием в видеокамеру смартфона.

«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года, с кредитными организациями», — рассказал вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей MasterCard Михаил Федосеев.

По его словам, глобальное внедрение технологии в России и в мире запланировано на начало 2019 года.

Для того, чтобы использовать приложение, пользователь должен сделать селфи на свой смартфон. Важной деталью является то, что при фотографировании надо обязательно моргнуть.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна».

Теги:
Места: Россия
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