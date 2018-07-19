Пользователи MasterCard будут оплачивать покупки подмигиванием

Международная платежная система MasterCard протестирует на территории России технологию selfie pay, позволяющую оплачивать покупки подмигиванием в видеокамеру смартфона.

«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года, с кредитными организациями», — рассказал вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей MasterCard Михаил Федосеев.

По его словам, глобальное внедрение технологии в России и в мире запланировано на начало 2019 года.

Для того, чтобы использовать приложение, пользователь должен сделать селфи на свой смартфон. Важной деталью является то, что при фотографировании надо обязательно моргнуть.

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