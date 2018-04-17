Поломку самолетов будут предсказывать
pixabay.com

pixabay.com

Российские ученые предложили бесконтактный метод контроля внутренних напряжений в полимерных композитах

Сотрудники Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» нашли способ предсказывать поломку деталей авиатехники или корабельных корпусов.

Ученые предложили бесконтактный метод контроля внутренних напряжений в полимерных композитах, с помощью которого можно предсказывать появление дефектов, а не только диагностировать их.

«Методы контроля напряжений в композитных конструкциях зачастую неудобны. Например, неконтактные методы (ультразвуковая, акустическая дефектоскопия) позволяют выявлять только уже появившиеся дефекты. А традиционные методы оценки напряжений являются контактными и требуют подключения к материалу при помощи наклейки», – рассказал старший научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» Андрей Степашкин.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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