Поломку самолетов будут предсказывать

Российские ученые предложили бесконтактный метод контроля внутренних напряжений в полимерных композитах
Сотрудники Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» нашли способ предсказывать поломку деталей авиатехники или корабельных корпусов.
Ученые предложили бесконтактный метод контроля внутренних напряжений в полимерных композитах, с помощью которого можно предсказывать появление дефектов, а не только диагностировать их.
«Методы контроля напряжений в композитных конструкциях зачастую неудобны. Например, неконтактные методы (ультразвуковая, акустическая дефектоскопия) позволяют выявлять только уже появившиеся дефекты. А традиционные методы оценки напряжений являются контактными и требуют подключения к материалу при помощи наклейки», – рассказал старший научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» Андрей Степашкин.
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