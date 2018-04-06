Поиск инопланетян доверили нейросети
Искусственный интеллект рассчитает вероятность обнаружения населенных планет
Нейросеть, которая работает по принципам организации сетей нервных клеток живого организма и может самообучаться, создана специалистами из Плимутского университета в Великобритании. В качестве начальных параметрах в нее загрузили данные о Солнечной системе. В частности, об обитаемой планете – Земле и тех, где наличие жизни наиболее вероятно – Венера, Марс и обладающий атмосферой спутник Сатурна Титан.
На основе этих данных ИИ проанализировал известные астрономам экзопланеты, разделив их на пять групп – похожие на современную Землю, на раннюю Землю, а также на Венеру, Марс и Титан.
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