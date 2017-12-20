В РАН подвели итоги 2017 года в гуманитарной сфере

Он отметил выпуск Институтом российской истории двухтомника «Российская революция 1917 года: власть, общество, культура» и энциклопедии «Россия в 1917 году».

Ученый также упомянул информационный ресурс манускриптов «Исламика», созданный Институтом научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Благодаря реализации этого проекта, исследователям Востока стали доступны множество рукописей на арабских языках.

В области археологии Макаров назвал раскопки в Великом Новгороде одного из древнейших православных храмов – церкви Благовещения на Городище, построенной в начале XII века.

Не менее значимыми, по словам академика, являются и раскопки в Крыму, в ходе которых были обнаружены тысячи артефактов самых различных эпох – от палеолита до XIX века, сообщает РИА «Новости».

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