Почему снега в Сибири стало больше

Рост количества осадков на юге Западной Сибири, которое зафиксировали в 2017 году, связано с продолжительным «безледным» периодом в акватории Карского моря.

Специалисты Научного центра изучения Арктики вместе с учеными Института водных и экологических проблем СО РАН из Барнаула, используя данные спутникового зондирования, исследуют сезонные вариации акватории Карского моря, изменения ледяных условий и влияние этих процессов на климат Западной Сибири.

«Данные спутникового зондирования показали, что в период с 2012 по 2017 год в акватории Карского моря увеличилось время открытой воды. Даже в зимний период на некоторых участках в районе Новой Земли и полуострова Ямал море долго не замерзало», - говорится в сообщении Центра.

Уточняется, что безледный период привел к увеличению влаги в атмосфере, и, как следствие, к изменению метеоусловий в Западной Сибири.

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