Плазменные ускорители впервые применили для реакции термоядерного синтеза

Исследование играет большое значение для разработок в области управляемого термоядерного синтеза и создания новых плазменных двигателей для самолетов и космических аппаратов. Управляемый термоядерный синтез может прийти на смену углеводородной энергетике и стать эффективным источником энергии.

В настоящее время существуют магнитные ловушки, в которых плазма удерживается за счет магнитного поля. Чтобы запустить реакцию термоядерного синтеза в них, нужно разогреть плазму до высокой температуры. Другой способ заключается в том, чтобы вложить в плазму энергию, разогнав ее до требуемой скорости до попадания в магнитную ловушку.

Один из авторов исследования, заведующий сектором в ФИЦ Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, доктор физико-математических наук Андрей Козлов заявил, что сделать это очень трудно, а с проблемой ускорения плазмы сталкиваются как отечественные, так и зарубежные ученые.

Исследователи из России доказали, что для увеличения скорости плазмы необходимо уменьшить концентрацию газа, который подается в первую ступень ускорителя. Для расчетов ученые применяли суперкомпьютер К-100, созданный в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН совместно с ФГУП НИИ «Квант». Он позволяет менять такие параметры, как концентрация и температура на «вдохе», разрядный ток и наблюдать, насколько меняются характеристики плазмы на выходе из ускорителя, передает «Газета.ru».

Ученые считают, что полученные выводы не только помогают решить проблему управляемого термоядерного синтеза, но и использовать плазменные ускорители в качестве мощных электрореактивных двигателей.

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