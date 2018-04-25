Платформа «Видеоград» объединит все системы «умного города»
3dnews.ru

3dnews.ru

Она оптимизирует работу экстренных служб России и минимизирует время реакции в чрезвычайной ситуации

В настоящее время разработано множество технологий так называемого «умного города»: к ним относятся светофоры, беспилотные средства передвижения и другие. Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» создает уникальную платформу «Видеоград», она объединит системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС», и «112».

Кроме того, в нее войдут разные системы видеонаблюдения и анализа дорожной обстановки, комплексы экомониторинга.

По мнению разработчиков, платформа «Видеоград» позволит минимизировать время реакции в чрезвычайных ситуациях, повысит безопасность граждан, оптимизирует работу экстренных служб и снизит расходы на содержание различных информационных центров.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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