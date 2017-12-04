Петербургские ученые выяснят погоду миллион лет назад

По словам заведующего лабораторией изменений климата и окружающей среды ААНИИ кандидата географических наук Владимира Липенкова, температура воздуха связана с уровнем концентрации углекислого газа.

Этот факт впервые был доказан в результате экспериментов, проводившихся на российской полярной станции Восток. При этом, за последние 200 лет концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась с 280 до рекордных 400 ppm.

Ученый пояснил, что на климат влияют изменения орбитальных параметров Земли. Так, миллион лет назад возникла существующая продолжительность периодов чередования ледниковых и межледниковых эпох - сто тысяч лет. Прежде было сорок тысяч лет.

«Без понимания климатических изменений в прошлом невозможно спрогнозировать будущие изменения, а без этого ни одна страна не может планировать свое развитие», - сказал доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования Института наук о Земле СПбГУ кандидат географических наук Алексей Екайкин «Комсомольской правде».

Он пояснил, что климат, существовавший на Земле сотни лет назад, помогает определить лед, слагающий ледники Антарктиды и Гренландии.

Исследуя слой за слоем, можно узнать, каким был газовый состав атмосферы в разные эпохи. О величине температуры воздуха в прошлом свидетельствует относительная концентрация разных типов молекул воды. Именно таким образом и была доказана связь между средней температурой на планете и концентрацией в атмосфере углекислого газа.

Участники экспедиции из Санкт-Петербурга надеются, что по результатам их работы будет построен температурный ряд, продолжительностью миллион и более лет.

По словам Владимира Липенкова, перед отправившейся в Антарктиду экспедицией стоит задача определить время образования льда, который залегает вблизи станции Восток, получить по керну, поднятому из этих глубин, необходимые данные об изменении климата и газового состава атмосферы за последние 1-1,5 миллионов лет, а также исследовать роль отдельных климатообразующих факторов.

С начала XX столетия среднегодовая температура воздуха на планете возросла на 0,74 градуса и сейчас составляет 15,1 градуса.

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