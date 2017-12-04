Петербургские ученые выяснят погоду миллион лет назад
Петербургские ученые выяснят погоду миллион лет назад

Специалисты Горного университета и Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) отправились в Антарктиду, чтобы выяснить, какой был климат на Земле миллион лет назад

По словам заведующего лабораторией изменений климата и окружающей среды ААНИИ кандидата географических наук Владимира Липенкова, температура воздуха связана с уровнем концентрации углекислого газа.

Этот факт впервые был доказан в результате экспериментов, проводившихся на российской полярной станции Восток. При этом, за последние 200 лет концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась с 280 до рекордных 400 ppm.

Ученый пояснил, что на климат влияют изменения орбитальных параметров Земли. Так, миллион лет назад возникла существующая продолжительность периодов чередования ледниковых и межледниковых эпох - сто тысяч лет. Прежде было сорок тысяч лет.

«Без понимания климатических изменений в прошлом невозможно спрогнозировать будущие изменения, а без этого ни одна страна не может планировать свое развитие», - сказал доцент кафедры физической географии и ландшафтного планирования Института наук о Земле СПбГУ кандидат географических наук Алексей Екайкин «Комсомольской правде».

Он пояснил, что климат, существовавший на Земле сотни лет назад, помогает определить лед, слагающий ледники Антарктиды и Гренландии.

Исследуя слой за слоем, можно узнать, каким был газовый состав атмосферы в разные эпохи. О величине температуры воздуха в прошлом свидетельствует относительная концентрация разных типов молекул воды. Именно таким образом и была доказана связь между средней температурой на планете и концентрацией в атмосфере углекислого газа.

Участники экспедиции из Санкт-Петербурга надеются, что по результатам их работы будет построен температурный ряд, продолжительностью миллион и более лет.

По словам Владимира Липенкова, перед отправившейся в Антарктиду экспедицией стоит задача определить время образования льда, который залегает вблизи станции Восток, получить по керну, поднятому из этих глубин, необходимые данные об изменении климата и газового состава атмосферы за последние 1-1,5 миллионов лет, а также исследовать роль отдельных климатообразующих факторов.

С начала XX столетия среднегодовая температура воздуха на планете возросла на 0,74 градуса и сейчас составляет 15,1 градуса.

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Названа норма содержания бора в организме человека Далее в рубрике Названа норма содержания бора в организме человекаИсследование, проведенное российскими учеными, позволит лучше понять роль, которую бор играет в обмене веществ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО