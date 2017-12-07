В Петербурге открылся съезд молодых ученых
pixabay.com

pixabay.com

Сегодня в Санкт-Петербурге открылась Всероссийская конференция молодых ученых «Дальние горизонты науки» и VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов

Мероприятие пройдет под эгидой Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте России по науке и образованию.

«Съезд станет отличной площадкой для обсуждения роли молодого ученого в решении актуальных для страны задач, остро стоящих перед наукой сегодня», ‒ заявил «РИА Новости» председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

По его словам, в рамках конференции «Дальние горизонты науки» пройдет конкурс на лучшую идею научно-технологического проекта, направленного на преодоление «больших вызовов», сформулированных в Стратегии научно-технологического развития России.

Кроме того, в рамках съезда при поддержке Минобрнауки России пройдет VIII Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов.

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Земля вошла в метеоритный поток Геминиды Далее в рубрике Земля вошла в метеоритный поток ГеминидыСамое яркое событие декабрьского неба

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО