В Петербурге открылся съезд молодых ученых

Мероприятие пройдет под эгидой Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте России по науке и образованию.

«Съезд станет отличной площадкой для обсуждения роли молодого ученого в решении актуальных для страны задач, остро стоящих перед наукой сегодня», ‒ заявил «РИА Новости» председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

По его словам, в рамках конференции «Дальние горизонты науки» пройдет конкурс на лучшую идею научно-технологического проекта, направленного на преодоление «больших вызовов», сформулированных в Стратегии научно-технологического развития России.

Кроме того, в рамках съезда при поддержке Минобрнауки России пройдет VIII Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов.

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