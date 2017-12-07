В Петербурге открылся съезд молодых ученых

Сегодня в Санкт-Петербурге открылась Всероссийская конференция молодых ученых «Дальние горизонты науки» и VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов
Мероприятие пройдет под эгидой Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте России по науке и образованию.
«Съезд станет отличной площадкой для обсуждения роли молодого ученого в решении актуальных для страны задач, остро стоящих перед наукой сегодня», ‒ заявил «РИА Новости» председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.
По его словам, в рамках конференции «Дальние горизонты науки» пройдет конкурс на лучшую идею научно-технологического проекта, направленного на преодоление «больших вызовов», сформулированных в Стратегии научно-технологического развития России.
Кроме того, в рамках съезда при поддержке Минобрнауки России пройдет VIII Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов.Далее в рубрике Земля вошла в метеоритный поток ГеминидыСамое яркое событие декабрьского неба
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