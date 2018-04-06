Первый «умный» дом с распознаванием лиц построен в Москве
pixabay.com

pixabay.com

Гостевой доступ на территорию жилого комплекса контролируется автоматически

Отечественный разработчик программного обеспечения VisionLabs вместе с создателем платформы интеллектуальных знаний Alphaopen выпустил систему распознавания лиц и бесконтактную идентификацию для «умного дома».

В систему внедрили возможность автоматически контролировать гостевой доступ с помощью распознавания лиц и управлять лифтами без необходимости выбора этажа. На территории жилого комплекса установлена система определения въезжающих автомобилей и интеллектуальное видеонаблюдение.

«Распознавание лиц при идентификации позволяет жителям комплекса не только быть спокойными за свою безопасность, но и дает им возможность с комфортом пользоваться всеми возможностями умного здания», - пояснил основатель и руководитель VisionLabs Александр Ханин.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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