Первый в России принтер для граффити представили в Новосибирске

В Новосибирском государственном университете (НГТУ) испытали первый в России принтер для граффити. В одном из корпусов вуза с помощью устройства на стену нанесли изображение сербского ученого Николы Теслы.

Принтер использует для печати акриловые краски, которые применяют для граффити. Устройство печатает любое изображение, загруженное в формате jpeg.

Принтер способен создавать рисунки любых размеров. По мнению ученых, аппарат не имеет аналогов в России и имеет ряд преимуществ перед зарубежными «собратьями».

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