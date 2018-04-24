Первый в России принтер для граффити представили в Новосибирске
По сравнению с западными аналогами, устройство менее требовательно к качеству краски
В Новосибирском государственном университете (НГТУ) испытали первый в России принтер для граффити. В одном из корпусов вуза с помощью устройства на стену нанесли изображение сербского ученого Николы Теслы.
Принтер использует для печати акриловые краски, которые применяют для граффити. Устройство печатает любое изображение, загруженное в формате jpeg.
Принтер способен создавать рисунки любых размеров. По мнению ученых, аппарат не имеет аналогов в России и имеет ряд преимуществ перед зарубежными «собратьями».
Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике Стволовые клетки восстанавливают спинной мозг без инъекций и операцииЭкспериментально доказана эффективность мезенхимных стволовых клеток, выделенных из жировой ткани
Комментарии