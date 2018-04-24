Первый в России принтер для граффити представили в Новосибирске
pixabay.com

pixabay.com

По сравнению с западными аналогами, устройство менее требовательно к качеству краски

В Новосибирском государственном университете (НГТУ) испытали первый в России принтер для граффити. В одном из корпусов вуза с помощью устройства на стену нанесли изображение сербского ученого Николы Теслы.

Принтер использует для печати акриловые краски, которые применяют для граффити. Устройство печатает любое изображение, загруженное в формате jpeg.

Принтер способен создавать рисунки любых размеров. По мнению ученых, аппарат не имеет аналогов в России и имеет ряд преимуществ перед зарубежными «собратьями».

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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