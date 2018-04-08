Первый в мире протез для сокола собрали в России

Благодаря стартапам сети наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ госкорпорации «Роснано» создан первый в мире протез лапы для сокола, который пострадал в столкновении с машиной.

«Когда к нам обратились из центра реабилитации хищных птиц, мы поняли, что при всей нестандартности задачи, мы можем ее выполнить, используя ту же технологическую цепочку, при помощи которой обычно работаем над беспилотниками», - рассказал руководитель стартапа «Оптиплейн Аэродинамика» Кирилл Яковченко.

Специалисты воспользовались технологией трехмерной печати и компьютерного моделирования. Они позволяют возвращать потерянные конечности животным и птицам при небольших затратах.

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