В Перми наладят выпуск микроигл для косметологии

Иглы созданы на основе биорастворимых полимеров. Их размеры не превышают 600 микрометров. Ученым удалось найти баланс между достаточной твердостью микроигл и их способностью разлагаться в коже – этот процесс занимает не более пяти минут.

Использование таких микроигл позволит заменить металлические иглы, применение которых болезненно и травматично для кожи, пишет портал Chdrk.

Ученые создали опытно-производственную линию, позволяющую выпускать до 10 тысяч микроигольных аппликаторов в месяц. На рынок свою разработку они планируют выводить в начале будущего года. По их словам, микроиглы могут применяться в в медицине – ими реально заменить иглы для традиционных инъекций.

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