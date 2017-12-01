В Перми наладят выпуск микроигл для косметологии
Специалисты Пермского университета разработали микроиглы для введения витаминов, коллагена и других активных компонентов в кожу.
Иглы созданы на основе биорастворимых полимеров. Их размеры не превышают 600 микрометров. Ученым удалось найти баланс между достаточной твердостью микроигл и их способностью разлагаться в коже – этот процесс занимает не более пяти минут.
Использование таких микроигл позволит заменить металлические иглы, применение которых болезненно и травматично для кожи, пишет портал Chdrk.
Ученые создали опытно-производственную линию, позволяющую выпускать до 10 тысяч микроигольных аппликаторов в месяц. На рынок свою разработку они планируют выводить в начале будущего года. По их словам, микроиглы могут применяться в в медицине – ими реально заменить иглы для традиционных инъекций.Далее в рубрике Электросамолет взлетит без разбегаОтечественная компания Napoleon Aero работает над созданием электросамолета, которому будет не нужна взлетно-посадочная полоса. Читайте в рубрике «Инновации» Пришельцы, а не аборигеныВ Санкт-Петербурге определили происхождение животного мира Гренландии
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