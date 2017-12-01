В Перми наладят выпуск микроигл для косметологии
В Перми наладят выпуск микроигл для косметологии

Специалисты Пермского университета разработали микроиглы для введения витаминов, коллагена и других активных компонентов в кожу.

Иглы созданы на основе биорастворимых полимеров. Их размеры не превышают 600 микрометров. Ученым удалось найти баланс между достаточной твердостью микроигл и их способностью разлагаться в коже – этот процесс занимает не более пяти минут.

Использование таких микроигл позволит заменить металлические иглы, применение которых болезненно и травматично для кожи, пишет портал Chdrk.

Ученые создали опытно-производственную линию, позволяющую выпускать до 10 тысяч микроигольных аппликаторов в месяц. На рынок свою разработку они планируют выводить в начале будущего года. По их словам, микроиглы могут применяться в в медицине – ими реально заменить иглы для традиционных инъекций.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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