Яд пчел обладает противораковыми свойствами

На основе этого открытия российские ученые создали препарат, который подавляет рост некоторых типов опухолевых клеток.

По словам биолога из Института биологии и биомедицины НГУ Анны Дерюгиной, новое лекарство имеет в своем составе хитозан, наночастицы золота и яд пчел.

«Мы проверяем работу этого препарата на крысах уже несколько лет, и хотя его окончательная проверка потребует еще много времени, мы с нетерпением ждем того дня, когда он начнет спасать жизни онкобольных», — сказала Анна Дерюгина.

Биологи и химики из Нижегородского государственного университета пытаются найти вещества, обладающие противораковыми свойствами, в яде обычных медоносных пчел, и создать их синтетические аналоги.

Эксперименты показали, что меллитин, содержащийся в яде пчел, может проникать внутрь митохондрий раковых клеток и заставлять их вырабатывать особый сигнал, который заставляет рак самоуничтожиться. Это резко замедляет рост опухоли и продлевает жизнь ее носителю.

Помимо борьбы с раком, меллитин и другие компоненты пчелиного яда могут найти применение в борьбе с диабетом второго типа.

Ранее исследователи обнаружили, что яд бразильской осы Polybia paulista может уничтожать раковые клетки, буквальным образом разрывая их на части, при этом, не трогая здоровые ткани, сообщает «РИА Новости».

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