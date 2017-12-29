Пациенту с ожогами пересадили биотехнологическую кожу

Уточняется, что кожу человека после ожога впервые восстановили в Якутии с помощью фибробластов, выращенных в лаборатории Северо-Восточного федерального университета, сообщается на сайте СВФУ.

Медикам удалось выполнить сложную операцию по пересадке биотехнологического клеточного изделия на открытую рану пациента с ожогом.

Ученые смогли вырастить биотехнологическую кожу в специальных условиях на базе лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины СВФУ.

По словам руководителя лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины медицинской клиники СВФУ Иваны Троевой, технология основана на применении культивированных фибробластов кожи человека и изготовления так называемого дермального эквивалента.

Она уточнила, что вырастить этот биоматериал проще, чем ткани других органов человека.

Без участия фибробластов на коже после ожогов образуются шрамы, а выращенный в лаборатории материал способствует развитию эритроцитов, клеток различных желез и фолликулов, росту и восстановлению капилляров и сосудов, сообщает «РИА Новости».

Далее в рубрике