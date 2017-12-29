Пациенту с ожогами пересадили биотехнологическую кожу

В Якутии провели первую операцию по трансплантации биотехнологической кожи пациенту, получившему серьезные ожоги
Уточняется, что кожу человека после ожога впервые восстановили в Якутии с помощью фибробластов, выращенных в лаборатории Северо-Восточного федерального университета, сообщается на сайте СВФУ.
Медикам удалось выполнить сложную операцию по пересадке биотехнологического клеточного изделия на открытую рану пациента с ожогом.
Ученые смогли вырастить биотехнологическую кожу в специальных условиях на базе лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины СВФУ.
По словам руководителя лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины медицинской клиники СВФУ Иваны Троевой, технология основана на применении культивированных фибробластов кожи человека и изготовления так называемого дермального эквивалента.
Она уточнила, что вырастить этот биоматериал проще, чем ткани других органов человека.
Без участия фибробластов на коже после ожогов образуются шрамы, а выращенный в лаборатории материал способствует развитию эритроцитов, клеток различных желез и фолликулов, росту и восстановлению капилляров и сосудов, сообщает «РИА Новости».Далее в рубрике Российские ученые нашли способ сделать виноград полезнееВ дальнейшем будет возможность получать ценные биодобавки в пробирках из активных веществ винограда
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