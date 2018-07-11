Пассажирские авиаперевозки переместятся в стратосферу

Новая машина разработана в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) Мясищева. По словам специалистов, «сплющенный» фюзеляж придает самолету большую подъемную силу. Кроме того, такая конструкция позволяет размещать в самолете негабаритные грузы, а также увеличить число пассажирских мест до 400.

Крылья у нового самолета мало отличаются от современных пассажирских авиалайнеров, тогда как хвостовое оперение имеет V-образный вид, что больше соответствует боевым машинам.

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