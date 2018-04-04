Память и интеллект зависят от иммунитета

Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино выявили негативное влияние ослабленного иммунитета на работу памяти и способность обучаться.

Нейрофизиолог из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Владимир Архипов выяснил, почему люди начинают плохо соображать и хуже запоминать новую информацию в те моменты времени, когда у них начинается грипп или любая другая болезнь, вызванная ослабленным иммунитетом.

Исследования показали, что при появлении вируса гриппа или других патогенов в организме человека начинается воспалительная реакция, во время которой иммунные клетки начинают особенно агрессивно атаковать любые подозрительные объекты, и выделять большой набор сигнальных молекул, часть из которых способствует развитию воспалений, а другие, наоборот, их подавляют.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Далее в рубрике