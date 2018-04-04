Память и интеллект зависят от иммунитета

Российские ученые сделали неожиданное открытие
Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино выявили негативное влияние ослабленного иммунитета на работу памяти и способность обучаться.
Нейрофизиолог из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Владимир Архипов выяснил, почему люди начинают плохо соображать и хуже запоминать новую информацию в те моменты времени, когда у них начинается грипп или любая другая болезнь, вызванная ослабленным иммунитетом.
Исследования показали, что при появлении вируса гриппа или других патогенов в организме человека начинается воспалительная реакция, во время которой иммунные клетки начинают особенно агрессивно атаковать любые подозрительные объекты, и выделять большой набор сигнальных молекул, часть из которых способствует развитию воспалений, а другие, наоборот, их подавляют.
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