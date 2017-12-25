Открытый российскими биологами одноклеточный организм может переписать эволюцию эукариот
pixabay.com

pixabay.com

Ученые из России вместе с группой зарубежных коллег открыли одноклеточный организм с необычными клетками-органами, которые характерны для кишечнополостных

Обнаруженный на образце коралла из тропических морей организм относится к совершенно новой линии, а его геном поставил под сомнение эволюцию и родство организмов с ядром в клетках.

Ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод Российской академии наук Денис Тихоненков рассказал: «Открыт новый представитель одноклеточных, названый Ancoracysta twista. Он представляет собой отдельную, неизвестную ранее эволюционную линию древа жизни уровня царства».

Тихоненков добавил, что микроорганизмы имеют сложное строение. Изучив сходство Ancoracysta twista с другими представителями эукариот (организмов, в клетках которых есть ядро и множество различных структур), биологи выяснили, что он далек от всех изученных видов одноклеточных.

Необычность организма заметна не только по внутреннему строению, но и по внешнему, передает «Газета.ru». Основание стрекательных органелл по форме похоже на амфору, внутри него находится стрела и семь цилиндров. Такой аппарат выстреливает и поражает добычу. Также найденное одноклеточное имеет оболочку и два жгутика, которые действуют независимо.

Открытие показало, что знания ученых «о разнообразии одноклеточных эукариот чрезвычайно скудны, и что в природе, вероятно, существуют и другие организмы, подобные Ancoracysta twista».

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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