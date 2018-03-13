Открыт новый вид ядовитой рыбы фугу

По словам ученого биологического института Томского государственного университета (ТГУ) Юрия Дылдина, в умеренных водах, омывающих самый крупный российский остров, все чаще стали появляться теплолюбивые виды фугу, которые традиционно обитают в южных морях Корей и Японии. Новый вид получил название «узорчатая собака-рыба».

«Началось все с обращения начальника Анивского отдела ихтиологии предприятия «Сахалинрыбвод» Сергея Макеева. Зная, что я занимаюсь изучением ихтиофауны Сахалина, он передал для определения рыбу фугу, выловленную в летнее время в заливе Анива», - рассказал Юрий Дылдин.

Изучив различные фото рыбы, архивные материалы по Сахалину за последние сто лет, ученый обратился к куратору ихтиологической коллекции Национального музея природы и науки в Токио Кейчи Мацууре.

В процессе совместного изучения особи они пришли к выводу, что находка принадлежит к виду «полосатая собака-рыба», которую называют желтоперой.

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