ФПИ открыл лабораторию для прорывов в военной биомедицине

Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл лабораторию для определения возможных направлений технологических прорывов в военной биомедицине.

Лаборатория разместилась на базе Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России – ведущего российского научного учреждения в сфере клинической и экспериментальной иммунологии.

«С целью реализации проектов ФПИ в области иммунологии и смежных наук в интересах создания инновационных технологий и продукции военного, специального и двойного назначения, а также для системной экспертной и аналитический работы по мониторингу вероятных направлений технологических прорывов в биомедицине, формируется целевая поисковая лаборатория иммунологии», - сообщили в фонде.

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