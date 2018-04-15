ФПИ открыл лабораторию для прорывов в военной биомедицине

В ней будут реализованы проекты в области иммунологии
Фонд перспективных исследований (ФПИ) открыл лабораторию для определения возможных направлений технологических прорывов в военной биомедицине.
Лаборатория разместилась на базе Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России – ведущего российского научного учреждения в сфере клинической и экспериментальной иммунологии.
«С целью реализации проектов ФПИ в области иммунологии и смежных наук в интересах создания инновационных технологий и продукции военного, специального и двойного назначения, а также для системной экспертной и аналитический работы по мониторингу вероятных направлений технологических прорывов в биомедицине, формируется целевая поисковая лаборатория иммунологии», - сообщили в фонде.
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