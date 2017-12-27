Отечественные процессоры получат собственную ОС

Она будет создаваться в рамках программы «Цифровая экономика». ОС не предназначена для нужд обычных потребителей, она войдет в программный комплекс по контролю за работой единых информационных пространств взаимодействия SDN (информационно-управляющих систем с использованием технологий программно-определяемых сетей), сообщает Andro-news.

В настоящее время разработка операционной системы находится на самой начальной стадии. Пока проект только обсуждается, анализируются уже имеющиеся программно-технические решения. После того разработчики составят перечень техтребований к будущей ОС и приступят непосредственно к написанию программного кода и созданию графического интерфейса.

Операционная система будет закрытым продуктом с ограниченным доступом. При этом предполагается, что она не будет иметь уникального ядра.

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