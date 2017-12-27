Отечественные процессоры получат собственную ОС
Отечественные процессоры получат собственную ОС

Специально российских процессоров «Бакал» и «Эльбрус будет разработана государственная операционная система.

Она будет создаваться в рамках программы «Цифровая экономика». ОС не предназначена для нужд обычных потребителей, она войдет в программный комплекс по контролю за работой единых информационных пространств взаимодействия SDN (информационно-управляющих систем с использованием технологий программно-определяемых сетей), сообщает Andro-news.

В настоящее время разработка операционной системы находится на самой начальной стадии. Пока проект только обсуждается, анализируются уже имеющиеся программно-технические решения. После того разработчики составят перечень техтребований к будущей ОС и приступят непосредственно к написанию программного кода и созданию графического интерфейса.

Операционная система будет закрытым продуктом с ограниченным доступом. При этом предполагается, что она не будет иметь уникального ядра.

Владимира Путина попросили отменить реформу РАН Далее в рубрике Владимира Путина попросили отменить реформу РАНОтечественные ученые направили президенту РФ Владимиру Путины открытое письмо, в котором призвали прекратить утвержденную им ранее реформу российской академии наук (РАН). Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Золото исчезает…Найдена причина быстрого разрушения революционных солнечных элементов Золото исчезает…

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО