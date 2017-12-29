Два отделения «Сбербанка» в Москве связали линией с квантовой защитой информации

Это стало первым экспериментом по квантово-защищенной передаче данных в условиях города. Длина линии составила 25 километров. В них используются лазеры с частотой импульсов в 300 МГц, за счет чего обеспечивается необходимая скорость генерации ключей даже при высоких потерях.

Гендиректор РКЦ Руслан Юнусов рассказал: «Сбербанк стал первой организацией, получившей нашу установку квантовой защиты, которая уже готова для промышленной эксплуатации. За счет технологии квантовых коммуникаций мы обеспечили частую смену ключей в устройствах шифрования, что резко повышает уровень защиты данных».

На сегодняшний день шифрование используется при передаче почти всех данных, отмечает он. Все владельцы банковских карт применяют криптографию, которая имеет один существенный недостаток – она требует передачи ключа. Если преступник «подслушает» эту передачу, шифрование станет бесполезным. Для решения проблемы и была разработана квантовая защита.

Для обмена данными в ней используются одиночные фотоны, состояние которых меняется, если кто-то пытается их «прочитать». Поэтому «подслушать» информацию по таким каналам связи становится невозможным, сообщает интернет-издание «Индикатор».

Работа над созданием системы квантовой связи длится с 2015 года. Первая демонстрация квантово-защищенной передачи ключа состоялась в июле 2016 года между двумя отделениями «Газпромбанка». Благодаря этому, инженеры РКЦ адаптировали технологию к существующим телекоммуникационным системам и разработали прототип установки, пригодный для массового применения.

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