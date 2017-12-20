Освободившаяся от льда акватория Арктики остается безжизненной

Доктор биологических наук Павел Макаревич пояснил ТАСС, что лед выступал в качестве естественного хранилища спор планктона. Зимой они вмерзали в него, а весной во время таяния «засевали» дно. Планктон размножался, привлекая рыб и морских животных.

Отсутствие льда приводит к тому, что данный процесс прекращается, отметил собеседник агентства. Он также добавил, что гипотеза о том, что чем меньше льда, тем больше солнца, интенсивнее фотосинтез, развитие планктона и рост популяции морских обитателей, не подтвердилась.

В то же время ученые полагают, что сокращение площади арктических льдов носит временных характер. По их словам, недалек тот момент, когда количество льда начнет нарастать.

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