Освободившаяся от льда акватория Арктики остается безжизненной
Акватория Арктики, освободившаяся от льда в результате потепления, не заселяется живыми существами. Объяснение этому нашли ученые Мурманского морского биологического института (ММБИ).
Доктор биологических наук Павел Макаревич пояснил ТАСС, что лед выступал в качестве естественного хранилища спор планктона. Зимой они вмерзали в него, а весной во время таяния «засевали» дно. Планктон размножался, привлекая рыб и морских животных.
Отсутствие льда приводит к тому, что данный процесс прекращается, отметил собеседник агентства. Он также добавил, что гипотеза о том, что чем меньше льда, тем больше солнца, интенсивнее фотосинтез, развитие планктона и рост популяции морских обитателей, не подтвердилась.
В то же время ученые полагают, что сокращение площади арктических льдов носит временных характер. По их словам, недалек тот момент, когда количество льда начнет нарастать.Далее в рубрике В России создали свою универсальную энциклопедиюУченые выполнили указ президента РФ Владимира Путина и создали Большую российскую энциклопедию. Первое ее издание они преподнесли в подарок главе государства. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Будто и не бывало…Учёные виртуально воссоздали Москву 1830 года
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