Основанный в РФ WayRay победил в конкурсе стартапов Automotive
Основанный в России разработчик голографических дисплеев и навигационных систем WayRay стал главным призером конкурса Top Ten Automotive Startups 2017
Стартап вошел в десятку лучших молодых компаний из более чем 300 претендентов за счет инновационного подхода к дизайну. Вместе с российским стартапом призовые места разделили американский GhostWave и израильский Innoviz Technologies.
Победителей определило жюри, в которое вошли представители LA Auto Show, Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting, Sansea Consulting.
В качестве приза WayRay получил 15 тысяч долларов, еще 40 тысяч долларов были предоставлены для использования сервиса Microsoft Azure.
Основанный в России при участии швейцарских коллег проект WayRay занимается разработкой собственной навигационной системы дополненной реальности Navion для лобового стекла автомобиля, которая отображает информацию о дорожной ситуации, сообщает Rusbase.Далее в рубрике Российский ученый заявил о решении двух проблем Гильберта«Таким образом, проблема снимается, потому что математики борются не с проблемой, а с дефектами своих инструментов», — утверждает ученый Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1»
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