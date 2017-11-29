Основанный в РФ WayRay победил в конкурсе стартапов Automotive
Основанный в РФ WayRay победил в конкурсе стартапов Automotive

Основанный в России разработчик голографических дисплеев и навигационных систем WayRay стал главным призером конкурса Top Ten Automotive Startups 2017

Стартап вошел в десятку лучших молодых компаний из более чем 300 претендентов за счет инновационного подхода к дизайну. Вместе с российским стартапом призовые места разделили американский GhostWave и израильский Innoviz Technologies.

Победителей определило жюри, в которое вошли представители LA Auto Show, Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting, Sansea Consulting.

В качестве приза WayRay получил 15 тысяч долларов, еще 40 тысяч долларов были предоставлены для использования сервиса Microsoft Azure.

Основанный в России при участии швейцарских коллег проект WayRay занимается разработкой собственной навигационной системы дополненной реальности Navion для лобового стекла автомобиля, которая отображает информацию о дорожной ситуации, сообщает Rusbase.

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События: наука
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