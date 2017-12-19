Орхидеи приспособились к жизни в вечной мерзлоте
pixabay.com

pixabay.com

В Арктике отлично чувствуют себя болотные растения, а на окраине даже встречаются орхидеи

Новосибирские почвоведы и ботаники выяснили, что флора затерянного в дельте реки Лена острова Самойловский, который фактически состоит из мерзлоты, таящей под влиянием глобального потепления, оказалась гораздо богаче, чем считалось ранее. 

По словам доктора биологических наук Николая Лащинского, растения в дельте Лены ведут себя нетипично. Например, для представителей семейства бобовых условия здесь не подходящие, но они процветают. 

Другая загадка — рододендрон Адамса, или саган-дайля, который обычно растет на известняковых почвах и широко используется в народной медицине. На юге Курунгнаха саган-дайля встречается повсеместно, зато на севере отсутствует совсем. Кроме того, в окраинной зоне богатых тундр часто встречается единственная орхидея, живущая в этих, необычных для орхидей, условиях.

«Я предполагал, что остров на 90 процентов заболочен. Оказалось, не совсем так. Большей частью это хорошо дренированная территория с минеральными почвами и тундрой, что существенно меняет представление о происхождении острова, его развитии и о дальнейших перспективах», — сказал Николай Лащинский.

Он также пояснил, что в 2016 году Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука поставил задачу развёртывания на острове Самойловском комплексных исследований с привлечением максимального количества российских ученых. 

Исследователи надеются, что итоговая крупномасштабная карта Самойловского позволит не только оценить биоразнообразие флоры, но и найти связь между геологическими, геофизическими, почвенными параметрами острова и параметрами растительности, сообщает «Наука Сибири».

Остров Самойловский, на котором с 2013 года работает научно-исследовательская станция Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН и Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, занимает всего 4 квадратных километра. Образованный песками и торфяными отложениями остров живет по геологическим меркам совсем недолго — около 3–4,5 тысячи лет.

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