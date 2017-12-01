Опилки станут основой для лекарств

Российские ученые разработали метод получения бензофуранов - компонентов для многих антидепрессантов, лекарств от аритмии и подагры из дешевого доступного сырья.

Специалисты научились производить исходные фураны из опилок, кочерыжек и других побочных продуктов растениеводства.

По словам одного из авторов работы, профессора кафедры органической химии Российского университета дружбы народов Игоря Трушкова, компоненты для лекарств можно получить напрямую из отходов сельского хозяйства или деревообрабатывающей промышленности, то есть из возобновляемых источников.

«Переработка биоотходов со временем выйдет на серьезный промышленный уровень, поэтому сырья для синтеза, которым мы занимаемся, будет становиться только больше», — пояснил Игорь Трушков.

Второй компонент, необходимый для предложенного синтеза, — это салициловые спирты. Эти вещества также производят в промышленных масштабах из дешевого сырья — салицилового альдегида, получаемого из многотоннажного промышленного продукта фенола.

Бензофуран присутствует во многих лекарственных веществах. Среди них препараты от аритмии (Амиодарон и Дронедарон), псориаза и подагры (Бензбромарон и Бензиодарон), лекарства для лечения нарушений сна (Хелтиоз) и кожных заболеваний (Псорален и Триоксален) и антидепрессанты.

Новый подход российских ученых может послужить основой для разработки новых лекарств на основе бензофурана, пишет журнал Tetrahedron.

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