Опередить тромб
Опередить тромб

Российские ученые нашли способ ранней диагностики ишемии мозга при травмах

Российские нейрофизиологи диагностируют ишемию мозга при травмах с помощью энцефалограммы.

Уточняется, что таким способом можно выявить начальные этапы повреждения клеток мозга от кислородного голодания.

Открытие позволит врачам экстренно проводить медицинские мероприятия, чтобы спасти жизнь пациента.

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Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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