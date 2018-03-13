Опередить тромб
Российские ученые нашли способ ранней диагностики ишемии мозга при травмах
Российские нейрофизиологи диагностируют ишемию мозга при травмах с помощью энцефалограммы.
Уточняется, что таким способом можно выявить начальные этапы повреждения клеток мозга от кислородного голодания.
Открытие позволит врачам экстренно проводить медицинские мероприятия, чтобы спасти жизнь пациента.
Полная версия доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Открыт новый вид ядовитой рыбы фугуНаходка была сделана в акватории Сахалина
Комментарии