Опасность на подоконнике

Обычные комнатные растения могут оказаться смертельно ядовитыми для человека и животных
Некоторые комнатные растения могут нанести серьезный вред здоровью, вплоть до комы, и дело совсем не в аллергии. Например, в квартирах часто можно встретить кактусы, выращиваемые в горшках.
Дело в том, что их мясистые стебли и листья покрыты колючками, поверхность которых усеяна микроскопическими зазубринами и крючками. Прикасаться к кактусу небезопасно, так как колючки могут попасть глубоко под кожу, а процесс их извлечения очень болезненный.
Кроме того, кактусы содержат в клеточном соке более 120 различных алкалоидов, многие из которых негативно воздействуют на нервную систему, вызывая возбуждение, паралич, судороги или даже галлюцинации.
В качестве примера биологи приводят трихоцереус, молодые, растущие стебли которого содержат галлюциноген мескалин.
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