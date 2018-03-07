Опасность на подоконнике

Некоторые комнатные растения могут нанести серьезный вред здоровью, вплоть до комы, и дело совсем не в аллергии. Например, в квартирах часто можно встретить кактусы, выращиваемые в горшках.

Дело в том, что их мясистые стебли и листья покрыты колючками, поверхность которых усеяна микроскопическими зазубринами и крючками. Прикасаться к кактусу небезопасно, так как колючки могут попасть глубоко под кожу, а процесс их извлечения очень болезненный.

Кроме того, кактусы содержат в клеточном соке более 120 различных алкалоидов, многие из которых негативно воздействуют на нервную систему, вызывая возбуждение, паралич, судороги или даже галлюцинации.

В качестве примера биологи приводят трихоцереус, молодые, растущие стебли которого содержат галлюциноген мескалин.

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