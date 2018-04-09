Окунуться в мир иллюзий во время видеоигры
pixabay.com

pixabay.com

Томские ученые создают прибор для стимуляции прикосновений и ударов во время онлайн-игр

К 2020 году ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработают программно-аппаратный комплекс, который будет воздействовать на человеческую кожу за счет электрических импульсов. В онлайн-играх это заставляет игрока чувствовать взаимодействие с разными предметами и персонажами.

На реализацию проекта направлено 500 тыс. рублей. Будущий комплекс может быть использован для развития технологий виртуальной реальности в 5D-кинотеатрах, а также в таких играх, как Elite Dangerous, Eve Valkyrie, Surgeon Simulator VR и другие.

Так называемые фантомные (ложные) ощущения создают иллюзию присутствия утраченной части тела. Впервые они были описаны в XVI веке. Разработка томских ученых основана на технологии электротактильной стимуляции.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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