Окунуться в мир иллюзий во время видеоигры

Томские ученые создают прибор для стимуляции прикосновений и ударов во время онлайн-игр
К 2020 году ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработают программно-аппаратный комплекс, который будет воздействовать на человеческую кожу за счет электрических импульсов. В онлайн-играх это заставляет игрока чувствовать взаимодействие с разными предметами и персонажами.
На реализацию проекта направлено 500 тыс. рублей. Будущий комплекс может быть использован для развития технологий виртуальной реальности в 5D-кинотеатрах, а также в таких играх, как Elite Dangerous, Eve Valkyrie, Surgeon Simulator VR и другие.
Так называемые фантомные (ложные) ощущения создают иллюзию присутствия утраченной части тела. Впервые они были описаны в XVI веке. Разработка томских ученых основана на технологии электротактильной стимуляции.
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