Ожирение приходит вместе с возрастом

Биологов интересуют мутации, которые изменяют функции систем, регулирующих углеводно-жировой обмен, так как подобные мутации встречаются и у людей, приводя к развитию ожирения.

На данный момент ученые всего мира стремятся устранить уже развитое ожирение, однако пока не удается достичь стабильных результатов, так как жировая ткань, достигая определенной критической величины, начинает фактически самостоятельно заботиться о себе и провоцировать дальнейшее отложение жира по определенным механизмам.

«Что бы ни говорили диетологи и фармакологи, развитое ожирение практически не лечится», — рассказал главный научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН доктор биологических наук, профессор Надежда Бажан.

Он пояснил, что жир становится частью эндокринной, иммунной систем и регулирует функцию ряда органов. В ходе эксперимента ученые наблюдали за мышами разного возраста.

Ранее было установлено, что с возрастом у мышей нарушается процесс захвата тканями глюкозы под действием инсулина. При этом сибирские ученые впервые показали, что уже в позднем взрослом возрасте в ходе нормального развития появляются признаки ожирения. К позднему взрослому возрасту у мышей снижается экспрессия генов, что, по-видимому, сопровождается уменьшением расхода энергии, сохранением клеток белого жира, снижением добровольной активности и развитием ожирения.

Ученые выяснили, что анализировать результаты действия мутации нужно с учетом того, что у мышей в ходе нормального физиологического взросления без действия мутации и нарушения диеты закладывается предрасположенность к развитию ожирения, сообщает «Наука в Сибири».

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