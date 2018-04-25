В одну линию: в мае состоится парад планет
Наблюдать астрономическое явление можно будет примерно с 03:00 до 04:44 мск
В ночь на 3 мая жители Москвы смогут наблюдать, как шесть планет Солнечной системы выстроятся в ряд, говорится в сообщении Московского планетария.
Красивое астрономическое зрелище лучше всего будет видно в 3:00 по московскому времени на южном горизонте.
В это время Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер, Спика, а также красноватый Антарес выстроятся в одну линию.
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