В одну линию: в мае состоится парад планет

В ночь на 3 мая жители Москвы смогут наблюдать, как шесть планет Солнечной системы выстроятся в ряд, говорится в сообщении Московского планетария.

Красивое астрономическое зрелище лучше всего будет видно в 3:00 по московскому времени на южном горизонте.

В это время Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер, Спика, а также красноватый Антарес выстроятся в одну линию.

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