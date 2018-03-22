Обнаружена скрытая опасность вулканического пепла
Обнаружена скрытая опасность вулканического пепла

Ученые обнаружили в нем смертельные для человека частицы

Во время извержений вулканы выбрасывают миллионы тонн пепла. Образующиеся «облака» нередко переносятся ветром на большие расстояния. В итоге они оседают на землю, при этом мельчайшие частицы пепла попадают в организмы людей и животных через дыхательную систему и поры на коже.

Ученые Москвы, Черноголовки и Петропавловска-Камчатского проанализировали пепел отечественных и южноамериканских вулканов и обнаружили, что его мельчайшие частицы богаты токсичными металлами – висмутом, мышьяком, ртутью. Примечательно, что это характерно для нанопепла – частиц менее 1 мкм. В обычных частицах – до 2 мм – содержание подобных металлов невелико.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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